بالوثائق.. نائب يكشف عن فساد بالصحة يقدر بنصف ميزانية الوزارة

2019/08/19 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، الاثنين، عن شبهات فساد بقيمة نصف ميزانية وزارة الصحة في ملف بناء المستشفيات، مؤكدا استعداده تقديم شهود من موظفي الوزارة بهذا الخصوص.وذكر بيان لمكتب الموسوي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “النائب جواد الموسوي اجاب المجلس الاعلى لمكافحه الفساد بالادلة و١١٠ وثيقة حول الفساد والتلكؤ والفشل […]

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