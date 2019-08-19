2019/08/19 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي تكليف اللواء الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام خبرا يفيد بتكليف اللواء الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار خلفاً للمقال محمود الفلاحي.حيث تفيد مصادر مطلعة بأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقع على تكليف الغنام لقيادة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يأمر بتكليف اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الأنبار النعيم نيوز.

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