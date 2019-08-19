عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح5 _2

2019/08/19 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي حدهن واحدة من سيدات المظالم كانت أمنه مطمئنة في دار ليس فيها إلا الأب العجوز وأخ يشتغل في مكينة الماء على شاطئ طبر في غماس، تتدبر أمرها وأمر الأب وعليها كل يوم أن تقطع مسافة تقارب الست كيلومترا في الذهاب ومثلها في الإياب كي ترسل طعام الأخ، قانعة راضية تنتظر النصيب الذي تتأمله في بيت رجل يحترمها ويقدر لها تعب السنين، فهي لم تتعدى العشرين بعد ولكن من يراها يظن أنها تعدن ذلك كثيرا، منذ أن رحلت أمها ف......

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