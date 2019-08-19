فريد العليبي - صديقي الفلسطيني وطريق جهنم .

2019/08/19 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي صديقي الفلسطيني عبده الاسدي صحفي كتب في مجلات وجرائد فلسطينية وسورية ولبنانية والف كتبا عن الجولان وناجي العلي وتابع عمل المؤرخين الجدد في الكيان الصهيوني وتعلم اللغة العبرية ، هو رجل طيب ، دمث الأخلاق ، محب لفلسطين والعروبة وشغوف بالاشتراكية أيضا ، عرفته منذ كان طالبا ونحن على أطراف مخيم اليرموك وفيه ، وكانت لنا دوما حوارات لا تعرف نهايتها ، وكلما زرت سورية الا والتقيه ، اختلفنا كثيرا وبحدة أحيان......

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