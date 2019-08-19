امانة بغداد تعلن آخر التطورات بشأن صيانة طريق محمد القاسم

2019/08/19 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت أمانة العاصمة بغداد، الاثنين، أن طريق محمد القاسم سيتم افتتاحه أمام حركة المرور خلال الشهرين المقبلين بشكل كامل.وقال مدير العلاقات والإعلام بالأمنة حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “إكمال صيانة جسر محمد القاسم ستنتهي خلال الشهرين المقبلين”، لافتا إلى إن “صيانة جسر في مراحلها الأخيرة وسيكون قطاع الطريق في […]

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