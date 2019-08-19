2019/08/19 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اكد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، ان القوات الامنية طوقت بالكامل وبمساندة طيران الجيش منطقة وادي حوران غربي الانبار.

وقال العبيدي لـ

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