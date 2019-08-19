ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الحوثي على منشأة نفطية سعودية

2019/08/19 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط الاثنين بعد هجوم الطائرات المسيرة الذي شنته جماعة “أنصار الله” الحوثية على منشأة نفط سعودية قرب الحدود السعودية الإماراتية.وبحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينيتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل، فيما صعد خام القياس الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% إلى 55.42 دولار للبرميل.وفي ما […]

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