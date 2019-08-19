2019/08/19 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الداخلية التركية على تويتر الاثنين إن الشرطة اعتقلت 418 شخصا في 29 إقليما ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكوردستاني.وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد في إطار تحقيق مرتبط بالإرهاب وتعيين مسؤولين حكوميين مكانهم.وأقالت الوزارة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للكورد في مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد الاثنين، وقالت في بيان إن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اقالة ثلاثة مسؤولين.. الشرطة التركية تعتقل 418 شخصاً "لهم صلات بـPKK") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اقالة ثلاثة مسؤولين.. الشرطة التركية تعتقل 418 شخصاً "لهم صلات بـPKK") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).