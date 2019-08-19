خلال ساعات معدودة .. تسجيل ثاني حالة انتحار في اقليم كوردستان

2019/08/19 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير اعلام شرطة ادارة منطقة "گـرمیان" في اقليم كوردستان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري يوم الاثنين ان شخصا في العقد الثالث من العمر اقدم على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه بقضاء "كلار".

وقال المقدم الحقوقي قدوري في بيان ورد لشفق نيوز، انه "تم ابلاغنا صباح اليوم عن وقوع حالة انتحار في حي (آسوده) التابع لناحية (ڕزگاري) في كلار.

واوضح انه بعد وصول قوة من مركز شرطة (ڕزگاري) الى محل الحادث تبين ان شخصا يُدعى (هيمن جبار محمد) من مواليد عام 1986 قام بالانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس، منوها الى ان أسباب اقدام الشباب على قتل نفسه "غير معروفة":.

وتابع المقدم الحقوقي ان جثة الشاب تم نقلها الى دائرة الطب العدلي في قضاء "كلار" والتحقيقات مستمرة لمعرفة الاسباب التي دفعته للانتحار.

يأتي هذا في وقت اعلن فيه المتحدث باسم شرطة شرطة محافظة حلبجة الرائد برزان عثمان في بيان، ان شخصا يُدعى (ت، غ، ح) يبلغ من العمر 26 عاما مهنته كاسب من سكنة حي "شيخ اسماعيل" في حلبجة اقدم في الساعة الثالثة من فجر اليوم الموافق 19/8/2019 على الانتحار بواسطة شنق نفسه ليفارق الحياة من ساعته.

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