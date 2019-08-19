2019/08/19 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد ،اليوم الاثنين، رفع الحواجز الكونكريتية عن موقعين غربي وجنوب غرب بغداد. وذكرت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى،ان “الامانة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الالي والهندسي تمت المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية من محيط مركز شرطة حي العامل ضمن شقق حي السلام جنوب غرب بغداد بالاضافة الى رفع الحوجز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:رفع الحواجز كونكريتية في غربي وجنوب غرب بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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