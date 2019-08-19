2019/08/19 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموهوب الشاب (اسعد عبد لله) ينضم رسمياً إلى نفط الوسط قادماً من فريق الحسين

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