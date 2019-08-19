اجتماع عراقي- ايراني لوضع خارطة طريق لاعادة فتح معبر مندلي

2019/08/19 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن ادارة محافظة ديالى، الاثنين، عن عقد اجتماع مشترك مع الجانب الايراني لوضع خارطة طريق لاعادة فتح معبر مندلي الحدودي.وقال مدير شعبة العلاقات والاعلام في ديوان محافظة ديالى ياسر بدر في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “محافظ ديالى مثنى التميمي عقد اجتماع موسع مع محافظ كرمنشاه الايرانية في بلدة سومار على الحدود بين […]

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