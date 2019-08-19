ديالى تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

2019/08/19 | 13:54

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة ديالى، الاثنين (19 اب 2019)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وقال محافظ ديالى، مثنى التميمي، في بيان مقتضب، إن "يوم غدا الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الغدير الاغر".

بغداد اليوم _ المثنى

أعلن مجلس محافظة المثنى، الاثنين (19 اب 2019)، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الثلاثاء.

وذكر المجلس في بيان مقتضب، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، يوم غداً الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير".

وكان م

بغداد اليوم - ذي قار

رجح قائممقام الغراف شمال محافظة ذي قار ضيدان عبود، الإثنين، 19 آب، 2019، وقوف جهات وصفهم باعداء النجاح، وراء الهجوم المسلح الذي تعرض له منزله.





وقال عبود في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة فتحت النيران على م

بغداد اليوم- النجف

اعلن مجلس محافظة النجف، الاثنين (19 اب 2019)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذه العطلة تأتي احتفاءً بهذه المناسبة الكبيرة والعزيزة على قلوب المسلمين

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