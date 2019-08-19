2019/08/19 | 14:43

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رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تطوير علاقات الصداقة مع روسيا

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين ، في قصر

السلام ببغداد، سفير جمهورية روسيا لدى العراق مكسيم مكسيموف.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مستجدات الأحداث السياسية والأمنية في

المنطقة، فضلاً عن العلاقات بين البلدين.وأكد السيد الرئيس ضرورة توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية

روسيا الاتحادية وبما يخدم المصالح المشتركة، متمنياً للسفير النجاح

في مهام عمله.بدوره شدد السفير مكسيموف على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين،

وحرص حكومته على تطويرها بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

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