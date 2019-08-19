2019/08/19 | 14:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حيّد الجيش التركي 5 من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية على مواقع المنظمة بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي يحيد 5 من "بي كا كا" شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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