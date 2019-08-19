الجيش التركي يحيد 5 من

2019/08/19 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيّد الجيش التركي 5 من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية على مواقع المنظمة بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق.

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