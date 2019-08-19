سائرون تكشف سبباً لتعطيل القوانين وترصد

2019/08/19 | 14:44

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بغداد:سومر نيوز

عد النائب عن كتلة سائرون النيابية رياض المسعودي، أن تعطيل التصويت على القوانين بسبب تغيب النواب، مشير...

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