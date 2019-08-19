العراقيون يشترون عقارات في تركيا وايران بقيمة 14 مليار دولار

2019/08/19 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف رئيس فرع السليمانية لاتحاد المستثمرين ياسين محمود، عن شراء المواطنين العراقيين عقارات في ايران وتركيا بقيمة 14 مليار دولار.

وقال محمود في تصريح نشره موقع "دواڕۆژ" الكردي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “ العراق ياتي في المرتبة الاولى في تركيا من حيث شراء العقارات، حيث تم شراء اكثر من مائة و24 الف وحدة سكنية من قبل عراقيين بقيمة اكثر من 14 مليار دولار”.

واضاف ان “اقليم كردستان له حصته الجيدة وان قيمة ثروات الاقليم لشراء العقارات والمنازل في تركيا وايران بلغت ملياري دولار”.

واشار رئيس فرع السليمانية لاتحاد المستثمرين الى انه “على الحكومة صياغة ووضع خطة جيدة ومنع ذهاب ثروات اقليم كردستان الى الخارج عن طريق استثمار المواطنين اموالهم في الداخل”.

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