الخارجية تستذكر شهدائها بحفل تأبيني

2019/08/19 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقامت وزارة الخارجيّة، اليوم الاثنين، حفلاً تأبينيّاً استذكاراً لشهدائها الذين راحوا ضحيّة تفجير إرهابيّ تعرّضت له الوزارة في عام 2009.

وبحسب بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، وضع الوزير إكليلاً من الزُهُور على النصب التذكاريّ الذي شيدته الوزارة لهذا الحادث الأليم، مشيداً بـ "الدور الفاعل للدبلوماسيّة العراقـيّة في مُحاربة الإرهاب".وأشار إلى "استمرار الوزارة في التنسيق مع الشركاء والأصدقاء في مُواجهة الإرهاب، وفكره المُتطرّف، وتجفيف منابعه، وملاذاته"، مثمناً "الدعم الذي قدّمته الدول الشقيقة، والصديقة للعراق في التخفيف من آثار الحادث الإرهابيّ، ودعمها للعراق في الحرب على عصابات داعش الإرهابيّة".انتهى

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