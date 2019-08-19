ذي قار: القبض على مطلوب بجريمة الدكة العشائرية

2019/08/19 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم على مطلوب بجريمة الدكة العشائرية في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تمكنت سيطرة تل اللحم مدخل مدينة الناصرية الجنوبي من القبض على المتهم {ض.ع.ع} البالغ من العمر 42 عاماً يسكن ناحية أور والمطلوب استنادا لإحكام للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لارتكابه جريمة الـدكَة العشائرية".وأضاف "اتخذت بحق المتهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالته الى جهة الطلب".انتهى

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