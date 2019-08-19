شاعرة عراقية تكتبُ لجمهورِها في “فيسبوك”: هكذا تحرشوا بي في بغداد

2019/08/19 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت الكاتبة والشاعرة العراقية #آية_منصور، عن تعرضها للتحرش، في ساحة الرصافي وسط العاصمة بغداد، ولم تخفِ الأمر، إنما دوَّنت تفاصيل #الحادثة على صفحتها في “فيسبوك”.منصور […]

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