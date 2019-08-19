2019/08/19 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، بخطة تأمين حماية للزائرين لمناسبة عيد الغدير في النجف الأشرف.حيث قال آمر اللواء طاهر الخاقاني إن “قوات اللواء وبمشاركة الشرطة انتشرت في ثلاثة محاور لتأمين الزائرين”.وأضاف الخاقاني أن ” القوات أمنت الخط الستراتيجي والطريق الحولي ومقبرة وادي السلام، فضلاً عن انتشارها في محور البادية والخندق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة أمنية لحماية زوار النجف الأشرف في عيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة أمنية لحماية زوار النجف الأشرف في عيد الغدير الأغر) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة أمنية لحماية زوار النجف الأشرف في عيد الغدير الأغر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).