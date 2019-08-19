بمشاركة اكثر من 50 متسابقا انطلاق مسابقة للمواهب الشابة في البصرة

2019/08/19 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم الاثنين في المركز الثقافي في جامعة البصرة، مسابقة للمواهب اقامها نادي القراءة بالتعاون مع المكتبة المركزية وقصر الثقافة والفنون تحت عنوان “البصرة تحتضن المواهب ” لتسليط الضوء على المواهب الشابة والاهتمام بها.تستمر ثلاثة أيام.على قاعة في مجمع كليات باب الزبير.وذكر مدير المركز الثقافي في جامعة البصرة الدكتور عبد الكريم عبود […]

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