اعتقال قيادي بارز في “داعش” متنكرا بزي النساء غربي الانبار

2019/08/19 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… اعتقلت القوات الامنية بمحافظة الانبار، الاثنين، احد ابرز قادة عناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية أمنية إستباقية غربي المحافظة.وقال مصدر أمني لـ/ المعلومة /، إن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة بئر المراسمة بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، تمكنت من خلاله من اعتقال المدعوا الغساني احد ابرز قيادات […]

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