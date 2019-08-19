انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه في السليمانية

2019/08/19 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: يس عراق أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بانتحار شاب في محافظة السليمانية باقليم كردستان.وقال المصدر، إن، شاباً يدعى “هيمن جبار محمد” من مواليد (1986)، أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه داخل بيته في منطقة “آسوده” بناحية “رزكاري” ضمن قضاء كلار دون معرفة الأسباب، ونُقلت جثته الى الطب العدلي.

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