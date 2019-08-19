حريق ضخم يلتهم سوقاً شعبي بمنطقة الشرطة الرابعة في بغداد

2019/08/19 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشب حريق ضخم ،اليوم الاثنين، بسوق شعبي بمنطقة الشرطة الرابعة في بغداد.وقال مراسل “يس عراق”، إن “حريق ضخم التهم 13 محل من نوع “سندويج بنل” في منطقة الشرطة الرابعة جنوبي بغداد”.واضاف ان “فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في الدخول الى السوق بسبب النيران”.

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