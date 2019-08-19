نائب سابق: إسلاميون عملاء حتى للشيطان وصلوا لحكم العراق.. يهاجمون المدنيين دائماً

2019/08/19 | 14:55

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بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو مجلس النواب السابق جوزيف صليوا، الاثنين (19 اب 2019)، أن هناك إسلاميين وصلوا للحكم في البلاد عن طريق "العمالة"، لبعض الأطراف الدولية، لافتاً الى أنهم ساهموا في نهب ثروات ومقدرات الشعب العراقي.وقال صليوا في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "بعض الاسلاميين يسعون لان يُلبسوا المدنيين في العراق ثوب العمالة، كونهم ارتدوه منذ ان وصلوا للحكم في البلاد"، مبيناً أن "الاليات التي يعملون عليها تتضمن اتهامات للقوى المدنية بالعمالة لصالح امريكا او غيرها".وأضاف، أن "عدداً من القوى السياسية الاسلامية، تربت وترعرعت على العمالة، ولولا عمالتهم لبعض الاطراف الدولية لما استطاعوا ان يحكموا العراق بهذا الشكل البائس الذي رجع بالعراق الى العصور الجاهلية المظلمة".وأوضح السياسي المسيحي، أن "تلك القوى مستعدة بان تكون عميلة حتى للشيطان في سبيل البقاء بالحكم ونهب ثروات البلاد".وبين، أن "المدنيين لو كانوا عملاء لحصلوا على المناصب والفضائيات والاسلحة، أي بمعنى كل الامكانيات المتاحة الان بيد الاسلاميين في الحكم"، مشيراً إلى أن "المدنيين لا يملكون سوى فكرة الانتماء للوطن والانسانية".ودعا صليوا، "الاسلاميين الى مغادرة مفهوم اتهام الاخرين بالعمالة، لان أي انسان عاقل لم يعد يصدقها، والجميع اصبح يعلم من هو العميل ومن هو المخلص الوطني".

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الاثنين (19 اب 2019)، السبب المباشر لإرتفاع سعر وحدات الانترنت في العراق.

ورصدت الهيأة في تقريرها الذي أعدته بشأن خدمة الانترنت في العراق، "ضعف جودة خدمة الهاتف النقال وارتفاع مؤشر استقطاع الرصيد وضعف

بغداد اليوم - بغداد

أفصحت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، الإثنين، 19 آب، 2019، تفاصيل تقريرها بخصوص الخدمات المُقدَّمة من قبل شركات الهاتف النقال، داعيةً إلى الاسراع بتشريع القوانين التي تنظم عمل وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات.

وذكرت

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، الاثنين (19 اب 2019)، عن تشكيل فريق لمتابعة ملف تعنيف الاطفال داخل المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة، العميد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "بناء على توجيهات قائد شرطة ديا

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