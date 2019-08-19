نائب رئيس اتحاد الكرة: كاتانيتش ليس بمستوى الطموح

2019/08/19 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… اكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، أن مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، ليس بمستوى الطموح لقيادة اسود الرافدين.وقال جبار لـ /المعلومة/ إن “كاتانيش لم يترك اي بصمة مع منتخبنا الوطني وهو ليس بمستوى الطموح الذي كنا نتوقعه فلم نشاهد أسلوب او خطة واضحة للمدرب”.وتابع “لنجاح المنتخب الوطني، […]

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