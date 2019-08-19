2019/08/19 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RbqzR4L-PxI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #ديالى .. بسلاسل الحديد والرمي من مسافات مرتفعة اب يعذب ابنه بوحشية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #ديالى .. بسلاسل الحديد والرمي من مسافات مرتفعة اب يعذب ابنه بوحشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).