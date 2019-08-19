المرجع المدرسي يؤكد على ضرورة العمل الجمعي في مواجهة التحديات المستجدة

2019/08/19 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله)، بمكتبه في كربلاء المقدسة سماحة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي، مؤلف موسوعة (دائرة المعارف الحسينية) .حيث تبادل الطرفان الحديث عن أبرز القضايا التي تهم الأمة والمجتمع الإسلامي.وبدوره أكد سماحة المرجع المدرسي (دام ظله)، على ضرورة العمل الجمعي وتضافر الجهود …

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