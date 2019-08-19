تعطيل الدوام الرسمي لدوائر ديالى غدا الثلاثاء لمناسبة عيد الغدير

2019/08/19 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم غد الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير .وقال محافظ ديالى مثنى التميمي في بيان انه قرر تعطيل يوم الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء لكافة الدوائر في المحافظة بمناسبة عيد الغدير الاغر”.وأعلنت عدد من الحكومات المحلية للمحافظات تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء بهذه المناسبة.

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