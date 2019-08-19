أسعار الفائدة… كلمة السر في الحرب التجارية

2019/08/19 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب دائماً إن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكبل الاقتصاد الأكبر في العالم، مما يؤثر بدوره على الاقتصادات المجاورة

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