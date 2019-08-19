احباط مخطط ارهابي لتكوين عصابة ارهابية جديدة في هذه المحافظة

2019/08/19 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز شعبة استخبارات الفرقة 10، وبالتعاون مع استخبارات لوائي المشاة 39 و40، تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تعمل ضمن منطقتي جزيرة الرمادي و الكرمة بالأنبار".وأضاف البيان أن" الخلية كانت تخطط لاستقطاب عناصر جديدة لتنفيذ عمليات ارهابية في المحافظة".ولفت الى ان" مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من القبض على الرؤوس الخمسة الأساسية في الخلية والذين يعدون من المطلوبين المهمين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب".انتهى..م.م

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