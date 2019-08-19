اندلاع حريقين في منطقتي أبو نؤاس والشيخ عمر ببغداد

2019/08/19 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي ذات السياق اضاف المصدر، ان" فرق الدفاع المدني قامت ايضا بإطفاء الحريق الذي اندلع في منطقة شيخ عمر بغداد". وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان" الحريق لم يؤدِ الى وقوع ايةِ خسائرَ انمَّا اضرارٌ مادية ٌفقطْ".انتهى..م.م

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