العبودي يكشف تفاصيل “الجثث المجهولة” ويعلق على حادثة “الصقر” و”الحلقة الزائدة”

2019/08/19 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن تحالف الفتح ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية نعيم العبودي، إن “المفلسين” يريدون إعادة عقارب الساعة الى الوراء بملف الجثث المجهولة.وأضاف في في حديثه لـبرنامج “دائرة حوار” الذي يعرض على “قناة العراقية” أن “موقف رئيس البرلمان من ملف الجثث المجهولة اوضحت الكثير”.ولفت الى ان “بعض الجثث موجودة لدى الطب العدلي ...

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