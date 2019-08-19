الشرق الأوسط: حشود إيرانية على حدود إقليم كردستان والأهالي تهدد بحمل السلاح ضدهم

2019/08/19 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سكان القرى الحدودية في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل، تزايد نشاط مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في المنطقة.

وذكرت صحيفة الشرق الاوسط، أن المسلحين الايرانيين المعارضين لطهران يتمركزون على سفوح الجبال، وأن قرية ديري في كردستان تتعرض للقصف الإيراني بين الحين والآخر، مشيرةً الى ان ابناء القرية حذروا المسلحين من مغبة البقاء في مواقعهم.

وهدد ابناء القرى الحدودية بحمل السلاح، وطرد المسلحين الايرانيين، في حال عدم قيام الجهات المعنية في الاقليم بالالتفات لأوضاعهم، خاصة بعد أن شهدت المنطقة هجرة العشرات من ابنائها هربا من القصف الايراني، وتعرض المزارع والحقول الى الحرق التام.

وأوضحت الصحيفة، أن قائممقام قضاء سوران، كرمانج عزت، ناشد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، بمراعاة أوضاع الإقليم السياسية والأمنية، ومغادرة تلك المناطق، تفادياً لتكرار عمليات القصف المدفعي الإيراني للمنطقة.

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