الفتح يكشف عن عدد من الاستجوابات للوزراء.. يجب تحديد مكامن الخلل

2019/08/19 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/خاص..كشف تحالف الفتح، اليوم الاثنين، عن عدد من الاستجوابات للوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي، خلال الايام المقبلة.وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي، لوكالة /بدر نيوز/ ان “البرلمان مقبل على عدد من الاستجوابات خلال فصله التشريعي المقبل لتفعيل دوره الرقابي”، مؤكدا اننا “ندعم الاستجوابات التي تقوم عمل الحكومة لتقديم أداء متميز”.وأضاف البلداوي انه “يجب مراجعة […]

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