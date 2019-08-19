2019/08/19 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الاثنين، إن الحكومة المحلية خصصت مبلغ مليار دينار كبدل ايجار لأصحاب الدور المدمرة نتيجة الحرب ضد داعش، مشيرا الى ان المدينة القديمة سيعاد اعمارها تحت اشراف اليونسكو .وقال المرعيد ـلمركز الخبري الوطني NNC إن “الحكومة العراقية طلبت من اليونسكو ان تكون إعادة المنطقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ نينوى يكشف للمركز الخبري قيمة بدل ايجار اصحاب الدور المدمرة المركز الخبري الوطني.

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