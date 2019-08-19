بالفيديو .. ميناء أم قصر الجنوبي يخلو من السفن التجارية لأول مرة

2019/08/19 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / البصرة… أعلن النائب كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، خلو ميناء ام قصر الجنوبي لاول مرة من حركة السفن التجارية بسبب سوء الإدارة من قبل المدير ومعاونه وموظفيهم.وقال الحمامي لـ/ المعلومة/، إن “ميناء أم قصر الجنوبي ظهر خاليا لاول مرة من حركة السفن التجارية وهذا الفيديو هو دليل دامغ على مغادرة السفن التجارية واتجهت […]

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