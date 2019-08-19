الدفاع المدني تخمد حادث حريق سوق الشرطة الرابعة

2019/08/19 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حادث حريق سوق الشرطة الرابعة في بغداد.

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