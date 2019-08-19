الكعبي يدعو الحكومة إلى متابعة وإنهاء ملف ضحايا شركة ماريو الفرنسية

2019/08/19 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى متابعة وإنهاء ملف ضحايا شركة ماريو الفرنسية.

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