الكعبي يدعو الحكومة الى رفع دعاوى قضائية ضد شركة فرنسية تسببت باصابة العراقيين بالايدز

2019/08/19 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، الحكومة والجهات المعنية ضمنها، برفع دعاوى قضائية ضد شركة ماريو الفرنسية، لاصابتها عراقيين بمرض الايدز عبر عقار ملوث.

وقال بيان لمكتب الكعبي تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان النائب استقبل مجموعة من ضحايا العقار الملوث، الذي استورده النظام السابق عام 1986، وتسبب باصابة ما يزيد عن 238 مواطن، بمرض الايدز، حيث اكد ان "من واجب الحكومة وخاصة الصحة والخارجية، متابعة القضية وعدم تسويفها".

واكد الكعبي ان "الدول المتضررة قامت برفع دعاوى قضائية ضد الشركة، والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا وذويهم، الامر الذي لم يقم به العراق حتى اليوم".

واشار الى متابعة تنفيذ قانون 36 الخاص بتقديم منحة مالية لذويهم وتسليمها لهم في الموعد المحدد.

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