2019/08/19 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sniT9ecu844

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة حجاج بيت الله الحرام لبرنامج صوتك مسموع) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة حجاج بيت الله الحرام لبرنامج صوتك مسموع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).