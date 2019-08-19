2019/08/19 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مبادرة “على حب علي “, على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك , وذلك احتفاء بعيد الغدير الأغر.حيث رصد النعيم نيوز إحدى تلك المبادرات ومنها: مبادرة الدكتور وائل الشهابي بمعالجة جميع المرضى بشكل مجاني لمدة يوم كامل, بالإضافة لمبادرة تصوير وتصميم مجاني للفعاليات المقامة لهذه المناسبة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق مبادرة “على حب علي” مجاناً النعيم نيوز.

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