حريق في 30 محلاً بسوق شعبي غربي بغداد

2019/08/19 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع حريق داخل 30 محلاً في سوق الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد.

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