أكثر من 25 مليون دولار ما بذمة طريبيل للحكومة الأردنية

2019/08/19 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معلومات أن فـي ذمة مـنـفـذ طــريــبــيــل الـــحـــدودي أكــثــر مــن 25 مليون دولار للحكومة الأردنـيـة.

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