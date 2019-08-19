انتخاب فادي الشمري امينا عاما ورئيسا لجبهة المعارضة

2019/08/19 | 15:16

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر داخل تيار الحكمة الوطني المعارض، اليوم الاثنين، بانتخاب القيادي في التيار رئيساً لجبهة المعار...

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