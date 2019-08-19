العبودي بمناسبة

2019/08/19 | 15:16

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بغداد:سومر نيوز

قال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية نعيم العبودي، اليوم الاثنين، إن "منسوب التوحش" قد ارتفاع ولا ...

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