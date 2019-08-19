العراقيون يشترون عقارات في تركيا وايران بقيمة 14 مليار دولار

2019/08/19 | 15:16

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس فرع السليمانية لاتحاد المستثمرين ياسين محمود، عن شراء المواطنين العراقيين عقارات في ايران وترك...

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