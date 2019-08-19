2019/08/19 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في حزيران إلى 6.72 مليون برميل يوميا من 6.94 مليون برميل يوميا في أيار.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض صادرات النفط السعودية إلى 6.72 مليون ب/ي في حزيران) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض صادرات النفط السعودية إلى 6.72 مليون ب/ي في حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).