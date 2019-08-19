صخرة الدفاع العراقي ينضم للجوية

2019/08/19 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انضم أحمد إبراهيم لتدريبات القوة الجوية، بعد تصديق تعاقده مع النادي، بعد انتهاء عقده مع العربي القطري.

وقال إبراهيم في تصريح صحفي "الموسم المقبل سيمثل تحديًا جديدًا بالنسبة لي مع القوة الجوية".وأضاف "أحاول قيادة القوة الجوية للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية، من أجل إسعاد الجماهير".وأوضح أنه سيجتهد لتقديم كل ما لديه مع الأزرق الجوي، الذي تنتظره مباراة مهمة أمام السالمية الكويتي في البطولة العربية للأندية.ونوه إبراهيم أن عقده يمتد مع القوة الجوية لموسم واحد قابل للتجديد.يشار إلى أن أحمد إبراهيم قضى ما يقارب 7 مواسم متواصلة في الاحتراف، ويملك خبرة كبيرة، ويقود خط دفاع المنتخب العراقي.انتهى

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